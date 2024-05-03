Мэр Новосибирска Кудрявцев сообщил о комплексной уборке города к 9 Мая

По поручению мэра Максима Кудрявцева в Новосибирске проведут уборку ко Дню Победы.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поставил подчиненным задачу о тщательной уборке в преддверии 9 мая.

"Организация уборки города и максимальная подготовка Новосибирска к проведению большого праздника 9 Мая — это первоочередная задача, стоящая перед мэрией", — отметил мэр города.

Также уточняется, что за 5 дней в Новосибирске дорожно-эксплуатационные учреждения вывезли с улиц города примерно 1 000 кубометров мусора и 3 000 тонн грязи — были очищены парковки, остановки общественного транспорта и ливневые канализации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что В Новосибирске отменят фейерверк над НОВАТом на 9 Мая.