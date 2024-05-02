Новосибирские спасатели рассказали об опасности бобров

Бобры, по словам спасателей, миролюбивы, но могут испугаться человека и проявить агрессию.

В Новосибирской области зафиксированы частые встречи людей с бобрами. Так, 30 апреля житель Сузунского района заметил одно из этих животных неподалеку от Бобровки – оно двигалось, не обращая внимания на мужчину. В Министерстве природы подчеркнули, что бобры, как правило, безопасны для людей. Однако зараженные бешенством особи могут проявлять агрессию.

В муниципальной аварийно-спасательной службе Новосибирска рекомендуют не паниковать и не приближаться к животному. Также не стоит фотографировать бобра со вспышкой или кормить его.

Спасатели советуют замереть, дождаться, пока бобер уплывет, и медленно удалиться. В случае укуса следует обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Забайкалье ветеринары спасли провалившихся под лед лошадей.