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общество

В Забайкалье ветеринары спасли провалившихся под лед лошадей

Freepik, authors: htrnr

Вдобавок специалисты вытащили двухнедельного жеребенка из колодца.

В Забайкальском крае ветеринары спасли провалившихся под лед лошадей. Также они помогли выбраться из колодца двухнедельному жеребенку. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

Для спасения жеребенка понадобились веревки. Специалисты ловко справились с поставленной задачей и аккуратно достали животное. Жеребенок не пострадал, чувствует себя хорошо.

Что касается двух лошадей, то они увязли в местном водоеме. Для их спасения потребовалось два трактора и помощь местных жителей. К счастью, они не пострадали. Проблем со здоровьем у лошадей нет.

Напомним, новосибирские волонтёры спасли собаку с огнестрельными ранениями.

#ветеринары #спасение #лошади
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Дарья Бочкун
журналист

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