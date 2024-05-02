В Забайкалье ветеринары спасли провалившихся под лед лошадей

Вдобавок специалисты вытащили двухнедельного жеребенка из колодца.
В Забайкальском крае ветеринары спасли провалившихся под лед лошадей. Также они помогли выбраться из колодца двухнедельному жеребенку. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.
Для спасения жеребенка понадобились веревки. Специалисты ловко справились с поставленной задачей и аккуратно достали животное. Жеребенок не пострадал, чувствует себя хорошо.
Что касается двух лошадей, то они увязли в местном водоеме. Для их спасения потребовалось два трактора и помощь местных жителей. К счастью, они не пострадали. Проблем со здоровьем у лошадей нет.
Напомним, новосибирские волонтёры спасли собаку с огнестрельными ранениями.