Новосибирские волонтёры спасли собаку с огнестрельными ранениями

Волонтёры из Новосибирска спасли пса Рыжика с огнестрельными ранениями.

В Новосибирске волонтеры спасли пса по кличке Рыжик, у которого было множество огнестрельных ранений. Об этом сообщает издание АиФ-Новосибирск.

Пес с многочисленными огнестрельными ранениями пришел на «Базу Реабилитации Животных» в Кольцово в апреле. Он был ранен и с трудом передвигался, поэтому обратился к людям за помощью. Волонтёры забрали его, у него были несколько переломов, множество пуль в теле и раны разной степени тяжести.

Катерина Емельянова сообщила, что при медицинском осмотре было сложно определить давность полученных ран. По всей видимости, собаку ранили одним выстрелом. Кроме этого, специалисты обнаружили пластину в лапе Рыжика, что указывает на то, что его уже оперировали. Эта пластина предназначалась для скрепления костей после перелома.

Волонтеры собрали средства на операцию по извлечению старой пластины и установке новой. Сейчас пес проходит реабилитацию, и его состояние стабилизировалось благодаря грамотной терапии и правильному питанию.

Катерина надеется, что Рыжик найдет заботливого хозяина, который сделает его счастливым. Пес благодарный и спокойный, и он станет верным другом для своего будущего хозяина.



Напомним, новосибирские волонтеры спасают зайчиху с травмированной лапой.