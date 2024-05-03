В Новосибирске коты спасли хозяина от кипятка

В Новосибирске ночью коты разбудили своего хозяина в момент, когда в квартире прорвало трубу с горячей водой.

Как сообщает издание Infopro54, вчера в Новосибирске на улице Виктора Шевелева, 18 в квартире одного из жильцов дома прорвало трубу с горячей водой. Хозяин не сразу заметил, что произошло, так как спал. Тогда его два кота начали активно будить когтями и громким мяуканьем.

Это помогло разбудить мужчину — он сразу же отключил всю технику из розеток и с балкона вызвал аварийную службу.

«Если бы не мои коты, то меня бы ждала участь нашего соседа, который весной ошпарил ноги в подобной ситуации», ― рассказал мужчина.

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