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общество

В Новосибирске затопило участок набережной и парка «Арена» из-за паводка

Фото: паблик «Микрорайон Европейский берег. Сообщество жителей»

Забор на набережной оказался скрыт под водой.

В результате паводка в Новосибирске затопило часть набережной и участок в парке «Арена» возле нового Ледового дворца спорта (ЛДС).

Это произошло из-за повышения уровня воды в Оби, вызванного сбросом воды с водохранилища в контексте увеличения притока малых рек с Алтая.

Забор на набережной полностью оказался под водой, видна лишь его верхняя часть. В настоящее время закрыт нижний уровень набережной. Некоторые суда также оказались частично затоплены.

Ранее Сиб.фм сообщал, что три района Новосибирской области хотят сделать муниципальными округами.

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Игорь Кириченко
Журналист

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