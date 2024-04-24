В Новосибирске затопило участок набережной и парка «Арена» из-за паводка

Забор на набережной оказался скрыт под водой.

В результате паводка в Новосибирске затопило часть набережной и участок в парке «Арена» возле нового Ледового дворца спорта (ЛДС).

Это произошло из-за повышения уровня воды в Оби, вызванного сбросом воды с водохранилища в контексте увеличения притока малых рек с Алтая.

Забор на набережной полностью оказался под водой, видна лишь его верхняя часть. В настоящее время закрыт нижний уровень набережной. Некоторые суда также оказались частично затоплены.

Ранее Сиб.фм сообщал, что три района Новосибирской области хотят сделать муниципальными округами.