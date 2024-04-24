Три района Новосибирской области хотят сделать муниципальными округами

В Новосибирской области планируют создать муниципальные округа в трех районах: Карасукском, Маслянинском и Татарском.

Инициативу поддержали сами территории. Поправки к закону уже рассмотрели депутаты Законодательного собрания региона.

Эти изменения предусматривают новую систему управления, включая создание территориальных подразделений с главами поселений на руководящих позициях. Важно отметить, что все льготы, компенсации и тарифы останутся в силе для жителей новых муниципальных округов.

Одним из преимуществ такого перехода станет возможность более эффективного вхождения в федеральные программы. После проведения первого чтения законопроектов большинство депутатов поддержало их. Поправки планируют принять до 8 мая.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в прошлом году в Новосибирской области вырос спрос на франшизы.