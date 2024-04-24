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общество

В прошлом году в Новосибирской области вырос спрос на франшизы

Фото: Pixabay / Pexels.com

По итогам 2023 года в Новосибирской области наблюдается увеличение спроса на приобретение готовых компаний и франшиз.

По данным аналитиков «Авито», спрос вырос на 7%. Среди наиболее востребованных сфер оказались общественное питание, розничные магазины и ПВЗ.

За квартал отмечается наибольший прирост в сфере медицины (+52%). Также популярными направлениями являются бизнес в сфере общественного питания (+17%) и бизнес в интернет-торговле и IT.

Аналитики также отмечают рост инвестиционных вложений в развитие своего дела в области. Особый интерес проявляется к сферам туризма (с увеличением на 30%) и сельского хозяйства (с увеличением на 16%).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске зоопарк объявил тендер на закупку овощей для животных.

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Игорь Кириченко
Журналист

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