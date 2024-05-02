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общество

Главу сельсовета Новосибирской области лишили доли в купленной квартире

Фото: Сиб.фм

В НСО главу Куликовского сельсовета лишили доли в купленной квартире.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, глава Куликовского сельсовета вместе с женой купили жилье в городе, но их доход в общей совокупности не позволял приобрести данную квартиру в областном центре.

После чего прокуратура региона обратилась в суд, чтобы обратить в доход государства одну вторую долю приобретенной квартиры.

Напомним, что в Новосибирске прокуратура начала проверку после схода тепловоза с железнодорожных путей.

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Валерия Митрохина
Журналист

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