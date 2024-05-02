В Новосибирске заметили чернокожего дворника недалеко от вокзала

Жители многоэтажки на улице Челюскинцев в Новосибирске заметили чернокожего дворника: молодой человек убирался в подъездах.

В многоэтажке на улице Челюскинцев местные жители заметили афроамериканца с метлой и совком. Как рассказывают собственники квартир, молодой человек затеял уборку во дворе.

«Вот такой у нас уборщик подъезда появился. Раньше узбеки, таджики, киргизы убирались, теперь вот такие модные у нас наводчики чистоты, — рассказал житель дома Николай.

– Несколько раз в апреле видели его с веником. Потом он куда-то пропал».

Сейчас местные жители гадают: откуда в подъезде с метлой появился такой экзотический персонаж. Возможно, кончено, у молодого человека был личный душевный порыв прибраться там, где он проживает.

Вообще, местные жители уже привыкли к странным соседям. В конце прошлого года собственники квартир в этом доме жаловались на бордель. Один из соседей сделал даже контрольную закупку, как уже рассказывал Сиб.фм. Однако полицейские так и не прикрыли этот бордель до сих пор.