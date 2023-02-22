Сдача объекта «Сибирь – Арена»: в Новосибирске журналистам показали новый ЛДС

Коллаж Сиб.фм: фото Густаво Зырянова

Сегодня, 22 февраля, накануне Дня защитника Отечества в Новосибирске журналистам показали готовый к сдаче ЛДС: показываем изнутри раздевалки и ледовое поле, а также рассказываем, где можно сломать ногу.

В последний рабочий день на этой неделе долгожданный спортивный объект в Новосибирске приехала принимать многочисленная комиссия. Среди оценивающих главную арену столицы был и министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«Все системы прошли основное тестирование, мы готовим объект к получению разрешения на проведение матчей КХЛ, – сообщил министр журналистам. – Это длительная процедура, комиссия КХЛ уже несколько раз работала на объекте, и их работа продолжится до устранения всех замечаний. После этого будет определен тренировочный и тестовый матчи».

Итак, спортивный объект "Сибирь Арена" – высотой с шестиэтажный дом, трибуны рассчитаны на 10 587 зрителей. На сегодняшний день это самый большой спортивный объект за Уралом.

Среди посетителей дворца, отливающего 50 оттенками синего, сегодня был и корреспондент «МК в Новосибирске». Журналист отмечает, что на первый взгляд создаётся ощущение, будто бы объект уже функционирует: работает гардероб, на входе гостей встречают охранники.

Впрочем, есть и детали, которые доработают к лету: за три месяца оборудуют тёплые павильоны под кассы, ведь объект может быть использован даже для выступления звёзд мирового уровня.

"Главное отличие новой арены в том, что из любой точки зрительного зала, в том числе самых верхних и дальних рядов отлично видно все происходящее на хоккейной коробке. Кроме того, здесь уникальная система звука и света. Мощность освещения превосходит нормы в полтора раза и уровень можно менять. Отдельно дается свет на трибуны и отдельно на хоккейную коробку. Звук тоже соответствует самым высоким техническим требованиям", — похвалился министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

А вот пока корреспондент "МК в Новосибирске" отметил, что до открытия новой станции метро «Спортивная» гостям приходится преодолевать длинную, заснеженную лестницу, где на высоком каблуке можно даже сломать ногу.



