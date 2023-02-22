Семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе СВО

Фото: t.me/alokot
В Новосибирске семь выпускников высшего военного училища удостоились звания Героя России.
Семь выпускников Новосибирского высшего военного командного училища удостоены звания Героя России. Военнослужащие получили награды в ходе выполнения задач спецоперации, из них пятеро — посмертно.
Имена получивших звание стали известны во время тожественного открытия памятников героев НВВКУ. В канун Дня защитника Отечества на Алее установили четыре новых бюста. Губернатор Новосибирской области выступил с речью на мероприятии.
«Их бюсты появились на аллее Героев в НВВКУ. Наш святой долг – хранить память об их подвигах и передавать ее следующим поколениям. Нашими Героями гордится вся Россия, а их имена навсегда вписаны в историю страны!», — высказался глава региона.
Список получивших звание Героя России:
Напомним, ранее Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в ходе СВО в ходе послания Федеральному собранию.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают