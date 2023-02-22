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Семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе СВО

Фото Семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе СВО
Фото Семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе СВО

Фото: t.me/alokot

В Новосибирске семь выпускников высшего военного училища удостоились звания Героя России.

Семь выпускников Новосибирского высшего военного командного училища удостоены звания Героя России. Военнослужащие получили награды в ходе выполнения задач спецоперации, из них пятеро — посмертно.

Имена получивших звание стали известны во время тожественного открытия памятников героев НВВКУ. В канун Дня защитника Отечества на Алее установили четыре новых бюста. Губернатор Новосибирской области выступил с речью на мероприятии.

«Их бюсты появились на аллее Героев в НВВКУ. Наш святой долг – хранить память об их подвигах и передавать ее следующим поколениям. Нашими Героями гордится вся Россия, а их имена навсегда вписаны в историю страны!», — высказался глава региона.

Список получивших звание Героя России:

  • подполковник Рэцой Евгений Анатольевич,
  • майор Семенов Дмитрий Владимирович (посмертно),
  • капитан Козловский Евгений Валерьевич (посмертно),
  • старший лейтенант Песков Максим Владимирович (посмертно),
  • старший лейтенант Ефимов Александр Александрович (посмертно),
  • старший лейтенант Цыдыпов Балдан Баирович,
  • старшина Сафин Алмаз Минигалеевич (посмертно).

Напомним, ранее Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в ходе СВО в ходе послания Федеральному собранию.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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