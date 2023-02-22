Семь выпускников НВВКУ получили звание Героя России в ходе СВО

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В Новосибирске семь выпускников высшего военного училища удостоились звания Героя России.

Семь выпускников Новосибирского высшего военного командного училища удостоены звания Героя России. Военнослужащие получили награды в ходе выполнения задач спецоперации, из них пятеро — посмертно.

Имена получивших звание стали известны во время тожественного открытия памятников героев НВВКУ. В канун Дня защитника Отечества на Алее установили четыре новых бюста. Губернатор Новосибирской области выступил с речью на мероприятии.

«Их бюсты появились на аллее Героев в НВВКУ. Наш святой долг – хранить память об их подвигах и передавать ее следующим поколениям. Нашими Героями гордится вся Россия, а их имена навсегда вписаны в историю страны!», — высказался глава региона.

Список получивших звание Героя России:

подполковник Рэцой Евгений Анатольевич,

майор Семенов Дмитрий Владимирович (посмертно),

капитан Козловский Евгений Валерьевич (посмертно),

старший лейтенант Песков Максим Владимирович (посмертно),

старший лейтенант Ефимов Александр Александрович (посмертно),

старший лейтенант Цыдыпов Балдан Баирович,

старшина Сафин Алмаз Минигалеевич (посмертно).

Напомним, ранее Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в ходе СВО в ходе послания Федеральному собранию.