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Семилетний мальчик попал в травмпункт после нападения женщины в Новосибирске

Фото Семилетний мальчик попал в травмпункт после нападения женщины в Новосибирске
Фото Семилетний мальчик попал в травмпункт после нападения женщины в Новосибирске

Фото и видео: группа «АСТ-54»

Женщина толкнула в сугроб ребенка, обидевшего её сына.

Жительница Новосибирска напала на ребенка после того, как он обижал её сына. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

На улице Красносельская в Октябрьском районе Новосибирска женщина подозвала к себе ребенка, схватила его за куртку и толкнула на землю.

На кадрах видно, как женщина в розовой куртке толкает ребенка в сугроб и удерживает, а затем бьет ладонью по затылку. После того, как женщина со своим сыном уходит, пострадавший мальчик поднимается только через полминуты.

В публикации «АСТ-54» мать пострадавшего ребенка сообщает, что все началось с того, что несколько детей забрали у другого мальчика перчатки.

По словам женщины, её сын после нападения находится в травмпункте.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске нашли тело человека в коллекторе.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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