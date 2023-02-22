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В Новосибирске нашли тело человека в коллекторе

Фото В Новосибирске нашли тело человека в коллекторе
Фото В Новосибирске нашли тело человека в коллекторе

Vk.com/act54

В Новосибирских пабликах ищут свидетелей гибели человека в одном из городских коллекторов.

В Дзержинском районе Новосибирска, в коллекторе теплосетей по улице Гоголя, 237, 19 февраля было найдено тело человека. Причем обнаружили его только через сутки после смерти. Сообщение об этом появилось в группе АСТ54 в социальных сетях.

Автор публикации разыскивает очевидцев произошедшего и указывает, что люк коллектора открыт и к нему до сих имеется свободный доступ. Причина смерти погибшего все еще не установлена и числится «неизвестной».

Фото В Новосибирске нашли тело человека в коллекторе 2

Горожанам непонятно, почему по этому делу не была проведена тщательная экспертиза. Также неизвестно, носила ли эта смерть криминальный характер или нет. Новосибирцы опасаются, что в этот коллектор могут провалиться дети.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области было найдено тело пропавшей без вести 82-летней женщины.

 

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