Школьника из Забайкалья возмутило, что он учится по субботам

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Учащийся одной из школ Забайкалья обратился к министру образования региона с просьбой объяснить, почему по субботам нужно учиться.
Школьник во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» обратился к министру образования Забайкальского края Татьяне Клименко с просьбой объяснить, почему нужно учиться по субботам. Мальчик хотел использовать свои выходные для отдыха, а лишение такой возможности, по его мнению, это дискриминация, пишет zabnews.
«Почему дети учатся по субботам? Всего один выходной остаётся, нагрузка большая, а комитет образования отдыхает. Почему такая дискриминация!?» – возмутился в своем обращении ученик.
Татьяна Клименко ответила, что уроки по субботам в большинстве случаев вводятся для старших классов, так как за пятидневную учебную неделю они не смогут освоить всю программу.
«По идее младшая и средняя школа учатся пять дней, а шестой используется для развития и консультаций для старшеклассников», – сказала она.
Министр региона также отметила, что шестидневка введена не везде. Окончательное решение по этому поводу принимает руководство каждой из школ.
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