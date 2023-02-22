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общество

Школьника из Забайкалья возмутило, что он учится по субботам

Фото Школьника из Забайкалья возмутило, что он учится по субботам
Фото Школьника из Забайкалья возмутило, что он учится по субботам

Freepik, authors: polonina

Учащийся одной из школ Забайкалья обратился к министру образования региона с просьбой объяснить, почему по субботам нужно учиться.

Школьник во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» обратился к министру образования Забайкальского края Татьяне Клименко с просьбой объяснить, почему нужно учиться по субботам. Мальчик хотел использовать свои выходные для отдыха, а лишение такой возможности, по его мнению, это дискриминация, пишет zabnews.

«Почему дети учатся по субботам? Всего один выходной остаётся, нагрузка большая, а комитет образования отдыхает. Почему такая дискриминация!?» – возмутился в своем обращении ученик.

Татьяна Клименко ответила, что уроки по субботам в большинстве случаев вводятся для старших классов, так как за пятидневную учебную неделю они не смогут освоить всю программу.

«По идее младшая и средняя школа учатся пять дней, а шестой используется для развития и консультаций для старшеклассников», – сказала она.

Министр региона также отметила, что шестидневка введена не везде. Окончательное решение по этому поводу принимает руководство каждой из школ.

Напомним, в Новосибирске школьники получат сертификаты на путешествия.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Министерство образования
школьник
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