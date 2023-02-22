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«Сибирь-Арену» в Новосибирске готовят к получению лицензии КХЛ

Фото «Сибирь-Арену» в Новосибирске готовят к получению лицензии КХЛ
Фото «Сибирь-Арену» в Новосибирске готовят к получению лицензии КХЛ

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новый ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске готовят к визиту комиссии КХЛ.

В среду, 22 февраля, в Новосибирске прошел пресс-тур в ледовом дворце спорта «Сибирь-Арена». Комплекс готовят к матчам КХЛ — впрочем, их смогут провести только после того, как специальная комиссия примет стадион. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Фото «Сибирь-Арену» в Новосибирске готовят к получению лицензии КХЛ 2

Комиссия КХЛ инспектировала стадион за день до пресс-тура, 21 февраля. Это был как минимум второй визит на новый стадион, и далеко не последний. Комиссия будет приезжать раз за разом, пока подрядчик не устранит все замечания.

Фото «Сибирь-Арену» в Новосибирске готовят к получению лицензии КХЛ 3

«Все системы прошли основное тестирование, мы готовим объект к получению разрешения на проведение матчей КХЛ. Это длительная процедура. [...] После этого будет определен тренировочный и тестовый матчи. Только после получения разрешения КХЛ мы с учетом интересов хоккейного клуба «Сибирь» и болельщиков определим, когда профессиональные команды переедут на новый стадион», — сказал министр.

Фото «Сибирь-Арену» в Новосибирске готовят к получению лицензии КХЛ 4

Фото «Сибирь-Арену» в Новосибирске готовят к получению лицензии КХЛ 5

К концу февраля 2023 года на «Сибирь-Арене» завершено тестирование спортивных технологий: работают усилители звука, залит лёд, а под него нанесена реклама. Ледовое покрытие полностью готово к хоккейным матчам. Также протестирована работа телескопических трибун, акустических панелей, системы спортивного освещения, телевизионных систем и «видеогола». Завершается сборка мебели в холлах и спортивном блоке.

Фото «Сибирь-Арену» в Новосибирске готовят к получению лицензии КХЛ 6

Фото «Сибирь-Арену» в Новосибирске готовят к получению лицензии КХЛ 7

Лицензия КХЛ необходима, чтобы проводить матчи КХЛ и МХЛ на стадионе. Конечная цель проверок — соответствие стандартам лиг. С каждым визитом комиссия выявляет ряд замечаний и рекомендаций, которые необходимо устранить или исправить до начала официальных матчей.

Фото «Сибирь-Арену» в Новосибирске готовят к получению лицензии КХЛ 8

Фото «Сибирь-Арену» в Новосибирске готовят к получению лицензии КХЛ 9

О датах проведения тренировочного и тестового матчей на новой арене сообщат позже. Их назначат с учетом интереса ХК «Сибирь» и болельщиков.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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