В Эквадоре начали использовать кокаин для изготовления бетона

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В Эквадоре строители начали использовать измельченный кокаин в качестве смеси для изготовления бетона.

Полицейские Эквадора сообщили, что количество изъятых за год наркотиков возросло в два раза. Основной массой запрещенных веществ является кокаин. Как выяснилось, сейчас количество наркотика в стране превышает вместимость печей, используемых для его уничтожения, пишет RuNews24.ru.

В связи с этим, ученые решили найти другое применения запрещенному веществу. Они начали измельчать брикеты кокаина в промышленных машинах вместе с другими отходами, а полученный порошок смешивать с цементом, песком и водой, чтобы изготавливать бетонные площадки.

Глава отдела расследований по борьбе с наркотиками рассказал, что для сжигания тонны кокаина может потребоваться около 12 часов, а для инкапсуляции аналогичного количества наркотика нужно менее трех часов.

«Эта процедура дешевле, занимает меньше времени и не влияет на окружающую среду», — отметил полицейский.

Напомним, петербурженка попыталась передать заключенному наркотики в упаковке с кетчупом.