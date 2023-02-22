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В ходе СВО погиб командир роты Захар Бурков из Новосибирской области

Фото В ходе СВО погиб командир роты Захар Бурков из Новосибирской области
Фото В ходе СВО погиб командир роты Захар Бурков из Новосибирской области

Фото: администрация Искитимского района

В Новосибирской области пройдёт прощание с погибшим в ходе СВО командиром роты.

Капитан Захар Бурков из Искитима погиб в ходе СВО. Об этом сообщила «Искитимская газета». Известно, что сибиряк пал при выполнении боевого задания на Донбассе 6 февраля.

Бурков в 1997 году был начал обучение в Новосибирском военном общевойсковом командном училище. С 2000 по 2006 годы служил ВВ МВД РФ. В мобилизационный резерв сибиряк попал в 2016 году, когда заключил контракт.

Спустя два года удостоился награды «За укрепление боевого содружества» Министерства обороны Российской Федерации.

Бурков был единственном капитаном первой в Новосибирске роты мобилизационного резерва.

Напомним, ранее доброволец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области Павел Мордиков погиб на СВО.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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