Доброволец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области Павел Мордиков погиб на СВО

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Уроженец Новосибирской области погиб в ходе СВО.

Доброволец ЧВК «Вагнер» из Бердска Павел Мордиков погиб при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации города.

Сибиряк родился 14 апреля 1988 года. Он рос в Бердске, закончил местную школу №3. Добровольцем в «Вагнере» Павел Мордиков стал в ноябре прошлого года.

О смерти военнослужащего родным сообщили 30 января. Прощание пройдёт завтра, 22 февраля, в Кафедральном соборе Преображения Господня с 12 до 13 часов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о создании в России будет специального государственного фонда для персональной помощи семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих.

За каждым ветераном и каждой семьей должен будет закреплен социальный работник, он будет решать их проблемы, в этом году структуры фонда должны заработать по всей РФ.

Напомним, сегодня Путин поблагодарил народ России за мужество на СВО.