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Доброволец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области Павел Мордиков погиб на СВО

Фото Доброволец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области Павел Мордиков погиб на СВО
Фото Доброволец ЧВК «Вагнер» из Новосибирской области Павел Мордиков погиб на СВО

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Уроженец Новосибирской области погиб в ходе СВО.

Доброволец ЧВК «Вагнер» из Бердска Павел Мордиков погиб при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации города.

Сибиряк родился 14 апреля 1988 года. Он рос в Бердске, закончил местную школу №3. Добровольцем в «Вагнере» Павел Мордиков стал в ноябре прошлого года.

О смерти военнослужащего родным сообщили 30 января. Прощание пройдёт завтра, 22 февраля, в Кафедральном соборе Преображения Господня с 12 до 13 часов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил о создании в России будет специального государственного фонда для персональной помощи семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих.

За каждым ветераном и каждой семьей должен будет закреплен социальный работник, он будет решать их проблемы, в этом году структуры фонда должны заработать по всей РФ.

Напомним, сегодня Путин поблагодарил народ России за мужество на СВО.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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