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общество

В МЧС опровергли информацию об угрозе ракетного удара в некоторых регионах

Фото В МЧС опровергли информацию об угрозе ракетного удара в некоторых регионах
Фото В МЧС опровергли информацию об угрозе ракетного удара в некоторых регионах

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В МЧС России заявили, что распространившаяся информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара была ложной.

Сегодня утром во многих СМИ появилась информация о том, что сервера коммерческих радиостанций некоторых регионов подверглись хакерской атаке. Сообщалось, что в эфире прозвучали сирены воздушной тревоги и объявления о возможных ракетных ударах. Однако в МЧС России опровергли такие сведения и назвали их фейком, пишет ФАН.

«Данная информация является фейком и не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС рекомендуют доверять информации только из официальных источников.

Напомним, в МЧС сообщили о причине пожара на пилоне строящегося моста через Обь в Новосибирске.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

Россия
информация
МЧС
тревога
фейк
запуск ракеты
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