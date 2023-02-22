В МЧС опровергли информацию об угрозе ракетного удара в некоторых регионах

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В МЧС России заявили, что распространившаяся информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара была ложной.
Сегодня утром во многих СМИ появилась информация о том, что сервера коммерческих радиостанций некоторых регионов подверглись хакерской атаке. Сообщалось, что в эфире прозвучали сирены воздушной тревоги и объявления о возможных ракетных ударах. Однако в МЧС России опровергли такие сведения и назвали их фейком, пишет ФАН.
«Данная информация является фейком и не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В МЧС рекомендуют доверять информации только из официальных источников.
Напомним, в МЧС сообщили о причине пожара на пилоне строящегося моста через Обь в Новосибирске.
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