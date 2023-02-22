В Новосибирске изменят маршрут трамваев №15 и 18 из-за ремонта на площади Труда

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Ремонтные работы на площади Труда в Новосибирске приведут к изменению схемы движения двух трамваев.

Из-за ремонтных работ на площади Труда будут внесены изменения в маршруты трамваев №15 и 18. Об этом в среду сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. На участке отключат контактную сеть с 22 по 28 февраля.

Трамваи будут следовать от остановок «Бугринская роща» и «Поселок Чемской» до площади Маркса, а после — разворачиваться и двигаться в обратном направлении.

Кроме того, трамвай №8 до 28 февраля будет работать только до 23 часов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в 2023 году ожидается поставка 120 троллейбусов, в 2024 — 49. При этом в прошлом году в Новосибирске появилось лишь 9 новых единиц общественного транспорта. Кроме того, ожидается ремонт около 60 километров трамвайных путей. Согласно отчёту мэра, за прошлый год при общей протяжённости линий в 120 километров отремонтировали 1,47.

Напомним, в Новосибирске депутаты приняли отчёт мэра Локтя о работе в 2022 году.