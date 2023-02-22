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В Новосибирске на длинных выходных ожидается ветер до 22 метров в секунду

Фото В Новосибирске на длинных выходных ожидается ветер до 22 метров в секунду
Фото В Новосибирске на длинных выходных ожидается ветер до 22 метров в секунду

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Усиление ветра ожидается в Новосибирске в ближайшие выходные.

В Новосибирске 24 и 25 февраля ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду. ГУ МЧС по Новосибирской области распространило экстренное предупреждение со ссылкой на данные Западно-Сибирского УГМС.

На фоне неблагоприятных погодных условий вырастет риск ЧС, связанных с обрушением ненадежных конструкций, обрывом проводов и линий связи. Ожидается гололёд на дорогах региона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что В Новосибирске 23 и 24 февраля ожидается резкое потепление — температура воздуха поднимется до +4 градусов.

Ночью 23 февраля ожидается −2..-4 градуса, днем — +2..+4. Следующей ночью потеплеет до -1 градуса, днём температура будет держаться на уровне +2...+4 градусов. Возможны порывы ветра до 19 метров в секунду и небольшие осадки.

Напомним, сегодня пройдёт митинг-концерт в Лужниках участием Путина.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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