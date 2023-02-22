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В Новосибирске найдено тело человека

Фото В Новосибирске найдено тело человека
Фото В Новосибирске найдено тело человека

Vk.com/act54

В Новосибирске рядом со станцией Обь обнаружен труп неизвестного мужчины.

В Новосибирске, в лесополосе рядом со станцией Обь, утром 22 февраля, было обнаружено тело неизвестного мужчины. Сообщение об этом появилось в группе АСТ54 ВКонтакте. Правоохранительные органы ведут проверку. Обстоятельства гибели уточняются. Очевидцев происшествия и других подробностей дела пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирской области найдено тело пропавшей 82-летней женщины.

 

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