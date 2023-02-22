В Новосибирске потеплеет до +4 градусов на длинных выходных

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске с 23 февраля ожидается потепление.

В Новосибирске 23 и 24 февраля ожидается резкое потепление — температура воздуха поднимется до +4 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Ночью 23 февраля ожидается −2..-4 градуса, днем — +2..+4. Следующей ночью потеплеет до -1 градуса, днём температура будет держаться на уровне +2...+4 градусов. Возможны порывы ветра до 19 метров в секунду и небольшие осадки.

Похолодание ожидается 25 февраля. Температура ночью опустится до −6..-8 градусов, днём возможны аналогичные показатели. Ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Также из-за погодных условий возможен сход наледи и снега с крыш.

Напомним, сегодня пройдёт митинг-концерт в Лужниках участием Путина.