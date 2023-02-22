Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске появилось видео с погибшим в коллекторе мужчиной

Фото В Новосибирске появилось видео с погибшим в коллекторе мужчиной
Фото В Новосибирске появилось видео с погибшим в коллекторе мужчиной

Фото: соцсети

26-летний житель Новосибирска погиб в коллекторе в Дзержинском районе.

В Новосибирске в Дзержинском районе в коллекторе по улице Гоголя, 237, 19 февраля было найдено тело человека. По данным издания Mash Siberia труп обнаружили дети, которые играли возле теплосетей.

Знакомый погибшего рассказал журналисту Сиб.фм, что накануне трагедии Артём мог выпить лишнего. Скорее всего, мужчина упал и получил смертельные ожоги. Кто достал тело из люка, пока неизвестно.

"Там целый район такой, один из этой компании недавно умер из-за передозировки наркотиками", — сообщил сибиряк.

Со слов очевидцев, люк коллектора был открыт. Однако в пресс-службе Сибирской генерирующей компании опровергли эту информацию. Так сообщили, 17 февраля сотрудники искали место утечки сетевой воды и на момент осмотра в камере посторонних не было, крышки люков были закрыты на болты.

В СГК также отметили, что люк закроют сегодня, а также проведут проверку всех аналогичных объектов.

Друзья погибшего рассказывают об Артеме как о человеке отзывчивом и открытом — он всегда был готов выручить и прийти на помощь, никогда никому не желал зла.

Сейчас на его стене на странице в ВКонтакте знакомые выражают соболезнования.

"Очень жаль , что ты не успел осуществить все свои мечты , но ты прожил достойную жизнь, полную ярких мгновений", — написала Екатерина.

"С тобой было весело и классно проводить время, с тобой легко отвлечься от всех проблем", — поделилась Светлана.

"Очень неожиданно было потерять такого прекрасного человека как Артем", — отметил друг погибшего.

Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку. Назначены судебные экспертизы.

Как ранее писал Сиб.фм, в новосибирских пабликах ищут свидетелей гибели человека в одном из городских коллекторов.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25757
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
21901
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
21682
В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей
15814
В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс
13962
Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
12598
Умерла пострадавшая в ДТП на Бали блогер из Новосибирска
12288
Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека