В Новосибирске появилось видео с погибшим в коллекторе мужчиной

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26-летний житель Новосибирска погиб в коллекторе в Дзержинском районе.

В Новосибирске в Дзержинском районе в коллекторе по улице Гоголя, 237, 19 февраля было найдено тело человека. По данным издания Mash Siberia труп обнаружили дети, которые играли возле теплосетей.

Знакомый погибшего рассказал журналисту Сиб.фм, что накануне трагедии Артём мог выпить лишнего. Скорее всего, мужчина упал и получил смертельные ожоги. Кто достал тело из люка, пока неизвестно.

"Там целый район такой, один из этой компании недавно умер из-за передозировки наркотиками", — сообщил сибиряк.

Со слов очевидцев, люк коллектора был открыт. Однако в пресс-службе Сибирской генерирующей компании опровергли эту информацию. Так сообщили, 17 февраля сотрудники искали место утечки сетевой воды и на момент осмотра в камере посторонних не было, крышки люков были закрыты на болты.

В СГК также отметили, что люк закроют сегодня, а также проведут проверку всех аналогичных объектов.

Друзья погибшего рассказывают об Артеме как о человеке отзывчивом и открытом — он всегда был готов выручить и прийти на помощь, никогда никому не желал зла.

Сейчас на его стене на странице в ВКонтакте знакомые выражают соболезнования.

"Очень жаль , что ты не успел осуществить все свои мечты , но ты прожил достойную жизнь, полную ярких мгновений", — написала Екатерина.

"С тобой было весело и классно проводить время, с тобой легко отвлечься от всех проблем", — поделилась Светлана.

"Очень неожиданно было потерять такого прекрасного человека как Артем", — отметил друг погибшего.

Следственный комитет по Новосибирской области начал доследственную проверку. Назначены судебные экспертизы.



Как ранее писал Сиб.фм, в новосибирских пабликах ищут свидетелей гибели человека в одном из городских коллекторов.