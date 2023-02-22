В Новосибирске продлят улицу Фрунзе до Волочаевской

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске решили разгрузить проспект Дзержинского за счет реконструкции другой улицы.

В Новосибирске проведут реконструкцию улицы Фрунзе. Такое решение вчера, 21 февраля, приняла комиссия по внесению изменений в Генплан города. Улица Фрунзе будет продлена до улицы Волочаевская, что позволит снизить нагрузку на проспект Дзержинского и улучшить дорожную инфраструктуру в этом районе.

Также необходимость продолжения улицы Фрунзе связана с реализацией в этом районе крупного инвестиционного проекта.

По словам директора муниципального «Института градостроительного планирования» Алексея Нестёркина, новый участок улицы продублирует проспект Дзержинского. Он обогнет пойму реки Каменка и строящийся парк «Каменка».

Напомним, ранее сообщалось о том, что на реконструкцию улицы Бронная администрации города необходимо более 600 млн. рублей.

При этом ремонт улицы Волочаевской, проведенный в прошлом году, вызвал недовольство новосибирцев.