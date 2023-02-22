В Новосибирске продлят улицу Фрунзе до Волочаевской

Фото предоставлено: Густаво Зырянов / Сиб.фм
В Новосибирске решили разгрузить проспект Дзержинского за счет реконструкции другой улицы.
В Новосибирске проведут реконструкцию улицы Фрунзе. Такое решение вчера, 21 февраля, приняла комиссия по внесению изменений в Генплан города. Улица Фрунзе будет продлена до улицы Волочаевская, что позволит снизить нагрузку на проспект Дзержинского и улучшить дорожную инфраструктуру в этом районе.
Также необходимость продолжения улицы Фрунзе связана с реализацией в этом районе крупного инвестиционного проекта.
По словам директора муниципального «Института градостроительного планирования» Алексея Нестёркина, новый участок улицы продублирует проспект Дзержинского. Он обогнет пойму реки Каменка и строящийся парк «Каменка».
Напомним, ранее сообщалось о том, что на реконструкцию улицы Бронная администрации города необходимо более 600 млн. рублей.
При этом ремонт улицы Волочаевской, проведенный в прошлом году, вызвал недовольство новосибирцев.
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