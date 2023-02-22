Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске улица Ватутина встала в пробке из-за аварии с грузовиком

Фото В Новосибирске улица Ватутина встала в пробке из-за аварии с грузовиком
Фото В Новосибирске улица Ватутина встала в пробке из-за аварии с грузовиком

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске на Ватутина с утра «размотало» грузовик на две полосы.

В Новосибирске сегодня с самого утра образовался затор на улице Ватутина. Как сообщают пользователи в соцсетях, грузовик попал в ДТП и его развернуло на две полосы. Перекрыто движение по левому и среднему ряду.

Водителям советуют сразу двигаться в объезд. Также с утра нарушено движение по улице Широкая, Октябрьскому мосту и площади Энергетиков. На кольце встали троллейбусы. Заторы из автомобилей образовались на улицах Большевистская, Волочаевская. Гусинобродское шоссе.

Напомним, недавно стало известно, что власти города принимают меры для решения проблемы городских пробок. В частности, речь идет о реконструкции улицы Бронная, на которую планируется потратить более 600 млн. рублей. На сегодняшний день на этой улице также часто возникают пробки, от которых страдают и люди, и автомобилисты.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
0

Теги

Новосибирская область
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25592
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
21666
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
21498
В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей
15690
В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс
13881
Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
12204
Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека
12044
Умерла пострадавшая в ДТП на Бали блогер из Новосибирска