В Новосибирске улица Ватутина встала в пробке из-за аварии с грузовиком

Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске на Ватутина с утра «размотало» грузовик на две полосы.

В Новосибирске сегодня с самого утра образовался затор на улице Ватутина. Как сообщают пользователи в соцсетях, грузовик попал в ДТП и его развернуло на две полосы. Перекрыто движение по левому и среднему ряду.

Водителям советуют сразу двигаться в объезд. Также с утра нарушено движение по улице Широкая, Октябрьскому мосту и площади Энергетиков. На кольце встали троллейбусы. Заторы из автомобилей образовались на улицах Большевистская, Волочаевская. Гусинобродское шоссе.

Напомним, недавно стало известно, что власти города принимают меры для решения проблемы городских пробок. В частности, речь идет о реконструкции улицы Бронная, на которую планируется потратить более 600 млн. рублей. На сегодняшний день на этой улице также часто возникают пробки, от которых страдают и люди, и автомобилисты.