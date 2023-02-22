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общество

В Новосибирске вандал нанёс граффити на здание Облпотребсоюза

Фото В Новосибирске вандал нанёс граффити на здание Облпотребсоюза
Фото В Новосибирске вандал нанёс граффити на здание Облпотребсоюза

Фото: АСТ-54

В центре Новосибирска местный житель разрисовал здание на глазах у прохожих.

Вандал нарисовал граффити на фасаде здания Облпотребсоюза в центре Новосибирска. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

Неизвестный человек изрисовал стену здания на глазах у десятков прохожих.

Комментаторы под публикацией уже предложили свои варианты наказания вандала: некоторые считают, что парня необходимо обязать выполнять общественные работы и заставить его лично исправить испорченную стену.

Здание Облпотребсоюза — объект культурного наследия РФ регионального значения.

Напомним, ранее под Новосибирском вандалы изуродовали подземный переход.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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