В Новосибирске вандал нанёс граффити на здание Облпотребсоюза

Фото: АСТ-54
В центре Новосибирска местный житель разрисовал здание на глазах у прохожих.
Вандал нарисовал граффити на фасаде здания Облпотребсоюза в центре Новосибирска. Об этом в среду, 22 февраля, сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
Неизвестный человек изрисовал стену здания на глазах у десятков прохожих.
Комментаторы под публикацией уже предложили свои варианты наказания вандала: некоторые считают, что парня необходимо обязать выполнять общественные работы и заставить его лично исправить испорченную стену.
Здание Облпотребсоюза — объект культурного наследия РФ регионального значения.
Напомним, ранее под Новосибирском вандалы изуродовали подземный переход.
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