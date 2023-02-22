Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске заказали выступление «Хора Турецкого» для семей мобилизованных за 1,5 млн

Фото В Новосибирске заказали выступление «Хора Турецкого» для семей мобилизованных за 1,5 млн
Фото В Новосибирске заказали выступление «Хора Турецкого» для семей мобилизованных за 1,5 млн

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Власти Новосибирской области заказали «Хор Турецкого» для семей военнослужащих.

«Хора турецкого» выступит в Новосибирске по заказу региональных властей. Концерт, посвящённый семьям мобилизованных, пройдёт 4 марта. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчик — государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Дирекция фестивальных, конкурсных, культурно-массовых программ». Стоимость выступления коллектива — 1,5 млн рублей.

Место проведения концерта в закупке не указано, договор был подписан 17 февраля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 22 февраля пройдёт военно-патриотический митинг-концерт с участием президента России Владимира Путина, посвящённый празднованию Дня Защитника Отечества и чествованию участников Спецоперации на Украине. Трансляция выступления будет на Сиб.фм.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25757
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
21901
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
21682
В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей
15814
В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс
13962
Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
12598
Умерла пострадавшая в ДТП на Бали блогер из Новосибирска
12288
Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека