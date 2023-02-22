В Новосибирске заказали выступление «Хора Турецкого» для семей мобилизованных за 1,5 млн

Фото: «АиФ-Новосибирск»
Власти Новосибирской области заказали «Хор Турецкого» для семей военнослужащих.
«Хора турецкого» выступит в Новосибирске по заказу региональных властей. Концерт, посвящённый семьям мобилизованных, пройдёт 4 марта. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Заказчик — государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области «Дирекция фестивальных, конкурсных, культурно-массовых программ». Стоимость выступления коллектива — 1,5 млн рублей.
Место проведения концерта в закупке не указано, договор был подписан 17 февраля.
Ранее Сиб.фм сообщал, что 22 февраля пройдёт военно-патриотический митинг-концерт с участием президента России Владимира Путина, посвящённый празднованию Дня Защитника Отечества и чествованию участников Спецоперации на Украине. Трансляция выступления будет на Сиб.фм.
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