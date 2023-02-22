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В Новосибирской области спецназовцы ЦВО отработали подготовку снайперских пар

Фото В Новосибирской области спецназовцы ЦВО отработали подготовку снайперских пар
Фото В Новосибирской области спецназовцы ЦВО отработали подготовку снайперских пар

Фото: Министерство обороны России

Подразделения спецназа ЦВО в Новосибирской области отработали методику подготовки снайперских пар.

На полигоне Шилово под Новосибирском спецназовцы отработали навыки снайперских пар. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

На учениях снайперам поставили специальные условия, которые затрудняли выполнение боевых задач. Так, военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа должны были поразить цели, несмотря на звуковые эффекты и световое оборудование. Такая тренировка, напротив, закрепляет навык ведения боя без отвлечения на посторонние раздражающие факторы.

Военнослужащие совершенствовали свои навыки маскировки и скрытного передвижения по лесу. Перед снайперскими парами поставили задачу скрытно добраться до места выполнения задачи, подготовить огневую позицию, замаскировать её подручными и специальными средствами, а затем уничтожить цель с расстояния до 1 километр.

В учениях прияли участие более 20 военнослужащих.

Ранее военный эксперт оценил целесообразность применения ядерного оружия на СВО. По его мнению, применение ядерного оружия никаких выгод России не даст.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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