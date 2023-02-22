В Сибири замечено подорожание мужских носков в преддверии 23 февраля

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Дороже всего традиционный подарок мужчинам на 23 февраля стоит в Республике Алтай.

В преддверии Дня Защитника Отечества стоимость пары мужских носков в Сибири достигла 106,2 рубля, что на 13,7 % больше, чем в прошлом году, пишет ФедералПресс.

Оказалась, что дороже всего этот традиционный подарок мужчинам стоит в Республике Алтай и в Иркутской области. Там за носки придется отдать 142,9 и 126,6 рубля соответственно.

А дешевле всего носки стоят в Томской и Омской областях – 81,2 и 76 рублей соответственно. Причем, в последней они подорожали за год сильнее всего — на 21,4%. В Республике Алтай и Тыве – на 19,3%. Однако есть исключение: в Кузбассе подорожание составило всего 4,6 %.

В целом рост цен на носки за год оказался рекордным в Сибири. А всего за последние 10 лет они стали дороже в 2,2 раза.

Напомним, названы регионы Сибири, где за год сильнее всего подорожали холодильники.