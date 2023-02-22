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Видео встречи тренера ХК «Сибирь» Мартемьянова с дочерью набрало более 1 миллиона просмотров

Фото Видео встречи тренера ХК «Сибирь» Мартемьянова с дочерью набрало более 1 миллиона просмотров
Фото Видео встречи тренера ХК «Сибирь» Мартемьянова с дочерью набрало более 1 миллиона просмотров

Фото: Instagram (Деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ)

Дочь тренера новосибирского ХК «Сибирь» сняла на видео неожиданную встречу с отцом.

16 февраля в Санкт-Петербурге ХК «Сибирь» сыграла с клубом СКА. Дочь главного тренера новосибирского клуба Анна Мартемьянова прилетела, чтобы поддержать отца, не предупредив его заранее, и запечатлела его реакцию на видео. Ролик набрал более 1 миллиона просмотра в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Анна решила удивить отца и приехала втайне от него. На видео Андрей Мартемьянов во время перерыва выходит в раздевалку, замечает дочь среди болельщиков и подходит обнять.

В комментариях умилились встрече отца с дочерью. Видео набрало более миллиона просмотров.

Матч «Сибирь» — СКА завершился со счетом 1:0 в пользу хоккеистов из Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что КХЛ попросила фанатов ХК «Сибирь» не переиначивать гимн России.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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