Владелец «Универсама» напротив кинотеатра «Победа» в Новосибирске временно отказался от реконструкции в ЖК

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
«Универсам» на улице Ленина в Новосибирске пока не будут перестраивать в многоэтажку.
Владелец магазина «Универсам» в Центральном районе Новосибирска временно отказался от перестройки здания в жилой комплекс. Мэрия Новосибирска вернётся к обсуждению этого проекта через несколько месяцев. Об этом сообщает atas.info.
Заявку в мэрию Новосибирска на перезонирование участка сняли с повестки дня 21 февраля. Этот вопрос обсудили на на комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки по итогам общественных обсуждений.
Собственник сможет повторно внести проект на обсуждение через несколько месяцев.
Ранее застройщик планировал перестроить здание магазина в высотный жилой дом. Это возмутило местных жителей, и они обратились в прокуратуру и мэрию города с инициативой против застройки культурного центра города.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают