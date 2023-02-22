Владелец «Универсама» напротив кинотеатра «Победа» в Новосибирске временно отказался от реконструкции в ЖК

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

«Универсам» на улице Ленина в Новосибирске пока не будут перестраивать в многоэтажку.

Владелец магазина «Универсам» в Центральном районе Новосибирска временно отказался от перестройки здания в жилой комплекс. Мэрия Новосибирска вернётся к обсуждению этого проекта через несколько месяцев. Об этом сообщает atas.info.

Заявку в мэрию Новосибирска на перезонирование участка сняли с повестки дня 21 февраля. Этот вопрос обсудили на на комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки по итогам общественных обсуждений.

Собственник сможет повторно внести проект на обсуждение через несколько месяцев.

Ранее застройщик планировал перестроить здание магазина в высотный жилой дом. Это возмутило местных жителей, и они обратились в прокуратуру и мэрию города с инициативой против застройки культурного центра города.