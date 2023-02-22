Военным из Тюмени предлагают 400 тысяч рублей за службу на Сахалине

Фото: Минобороны России

Заработную плату в размере 400 тысяч рублей общеют тюменцам, которые подпишут контракт на военную службу на Сахалине.

На популярном сервисе по поиску работу появилась вакансия для военнослужащих. Жителям Тюмени предлагают подписать контракт и отправиться на срочную службу на Сахалин за заработную плату от 190 до 400 тысяч рублей, пишет МегаТюмень.

Кроме того, военные смогут получить единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей, оплату жилья и отпуск длиной в 75 дней. У семейных контрактникам тоже будут отдельные льготы: трудоустройство супруги, места в детском саду, школе и спортивных секциях для детей.

Главное требование к соискателю – образование не ниже среднего, а также годность к военной службе категории «А» или «Б».

Напомним, военным из Забайкалья пообещали 3 млн рублей за уничтожение танков Leopard на СВО.