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общество

Военным из Тюмени предлагают 400 тысяч рублей за службу на Сахалине

Фото Военным из Тюмени предлагают 400 тысяч рублей за службу на Сахалине
Фото Военным из Тюмени предлагают 400 тысяч рублей за службу на Сахалине

Фото: Минобороны России

Заработную плату в размере 400 тысяч рублей общеют тюменцам, которые подпишут контракт на военную службу на Сахалине.

На популярном сервисе по поиску работу появилась вакансия для военнослужащих. Жителям Тюмени предлагают подписать контракт и отправиться на срочную службу на Сахалин за заработную плату от 190 до 400 тысяч рублей, пишет МегаТюмень.

Кроме того, военные смогут получить единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей, оплату жилья и отпуск длиной в 75 дней. У семейных контрактникам тоже будут отдельные льготы: трудоустройство супруги, места в детском саду, школе и спортивных секциях для детей.

Главное требование к соискателю – образование не ниже среднего, а также годность к военной службе категории «А» или «Б».

Напомним, военным из Забайкалья пообещали 3 млн рублей за уничтожение танков Leopard на СВО.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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зарплата
военные
срочная служба
контракт
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