Военным из Тюмени предлагают 400 тысяч рублей за службу на Сахалине

Фото: Минобороны России
Заработную плату в размере 400 тысяч рублей общеют тюменцам, которые подпишут контракт на военную службу на Сахалине.
На популярном сервисе по поиску работу появилась вакансия для военнослужащих. Жителям Тюмени предлагают подписать контракт и отправиться на срочную службу на Сахалин за заработную плату от 190 до 400 тысяч рублей, пишет МегаТюмень.
Кроме того, военные смогут получить единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей, оплату жилья и отпуск длиной в 75 дней. У семейных контрактникам тоже будут отдельные льготы: трудоустройство супруги, места в детском саду, школе и спортивных секциях для детей.
Главное требование к соискателю – образование не ниже среднего, а также годность к военной службе категории «А» или «Б».
Напомним, военным из Забайкалья пообещали 3 млн рублей за уничтожение танков Leopard на СВО.
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