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общество

Впавшую в кому на Бали Елену Новосельцеву эвакуировали в Новосибирск

Фото Впавшую в кому на Бали Елену Новосельцеву эвакуировали в Новосибирск
Фото Впавшую в кому на Бали Елену Новосельцеву эвакуировали в Новосибирск

Фото: АиФ-Новосибирск / Предоставлено героем публикации

В Новосибирск прибыла впавшая в кому на Бали врач Елена Новосельцева.

Утром в среду, 22 февраля, в Новосибирск прибыл медицинский самолёт, который доставил Елену Новосельцеву. Ранее женщина впала в кому на Бали, и правительство региона помогло родственникам женщины. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на дочь пострадавшей.

«Мамуля прилетела, всё хорошо. Ей сказали, что она прилетела домой, и мама начала глазами нас искать, была в сознании, но её очень быстро пронесли мимо» — рассказала Наталья.

Напомним, врач из Новосибирска Елена Новосельцева оказалась в больнице на Бали в ноябре 2022 года из-за инсульта. Врачи пытались стабилизировать её, чтобы она выдержала перелёт домой, но 4 января у неё случился второй инсульт. После чего она впала в кому, а родственники женщины обратились за помощью к правительству Новосибирской области.

Вопрос об эвакуации женщины, урегулирование бумаг и вопрос вылета медицинского борта заняли почти 2 месяца. В итоге женщину доставили в Новосибирск регулярным авиарейсом с пересадкой в Москве. Правительство Новосибирской области приняло решение помочь родственникам пострадавшей и оплатило ее лечение и медицинскую эвакуацию.

Дальнейшее лечение будет проходить в Новосибирской областной клинической больнице.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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