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Жители Новосибирска рассылают в WhatsApp информацию о маньяке-насильнике

Фото Жители Новосибирска рассылают в WhatsApp информацию о маньяке-насильнике
Фото Жители Новосибирска рассылают в WhatsApp информацию о маньяке-насильнике

Фото: СКР НСО

Новосибирцы начали распространять информацию о предполагаемом преступнике в мессенджерах.

В мессенджерах начали появляться сообщения о маньяке, изнасиловавшем двух женщин. Информацию в панике жители Новосибирска начали рассылать в WhatsApp.

Речь в сообщениях идёт о реальном преступнике, которого разыскивают в Новосибирске. Однако в пресс-службе СУ СКР по региону не подтвердили информацию об изнасиловании, так как статья о нарушении против половой неприкосновенности может включать и другие преступления.

По данным следствия, преступления против половой неприкосновенности мужчина совершил на улицах Лескова и Короленко в Октябрьском районе 18 февраля. Приметы разыскиваемого: возраст 35-40 лет, рост около 170 см, носит усы и бороду. Был одет в шапку черного цвета, пуховик темно-зеленого цвета. Следователи просят обратиться всех, кто владеет информацией о подозреваемом, по телефонам: 8 (383) 266-02-02 или 102.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Чановский районный суд Новосибирской области вынес приговор 71-летнему пенсионеру за изнасилование 9-летней внучки. Сибиряка приговорили к 16 годам лишения свободы.

Напомним, ранее насильник из «Берёзовой рощи» получил 7,5 лет колонии.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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