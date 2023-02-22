Жители Новосибирска рассылают в WhatsApp информацию о маньяке-насильнике

Фото: СКР НСО
Новосибирцы начали распространять информацию о предполагаемом преступнике в мессенджерах.
В мессенджерах начали появляться сообщения о маньяке, изнасиловавшем двух женщин. Информацию в панике жители Новосибирска начали рассылать в WhatsApp.
Речь в сообщениях идёт о реальном преступнике, которого разыскивают в Новосибирске. Однако в пресс-службе СУ СКР по региону не подтвердили информацию об изнасиловании, так как статья о нарушении против половой неприкосновенности может включать и другие преступления.
По данным следствия, преступления против половой неприкосновенности мужчина совершил на улицах Лескова и Короленко в Октябрьском районе 18 февраля. Приметы разыскиваемого: возраст 35-40 лет, рост около 170 см, носит усы и бороду. Был одет в шапку черного цвета, пуховик темно-зеленого цвета. Следователи просят обратиться всех, кто владеет информацией о подозреваемом, по телефонам: 8 (383) 266-02-02 или 102.
Ранее Сиб.фм сообщал, что Чановский районный суд Новосибирской области вынес приговор 71-летнему пенсионеру за изнасилование 9-летней внучки. Сибиряка приговорили к 16 годам лишения свободы.
Напомним, ранее насильник из «Берёзовой рощи» получил 7,5 лет колонии.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают