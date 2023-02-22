Жителя Новосибирска осудили за ложный донос об угоне

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Новосибирец заявил об угоне автомобиля, хотя транспорт никто не похищал.

Жителя Новосибирска приговорили к условному сроку за ложное заявление в полицию об угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Заельцовского районного суда.

Новосибирец сообщил, что его машину «Хонда Фит» якобы угнали. Несмотря на то, что в полиции мужчину предупредили об уголовной ответственности за ложные показания, он подал заявление. Вскоре выяснилось, что транспорт не похищали.

«По приговору Колпакову Б. А. назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6месяцев с удержанием 5 % заработной платы в доход государства», — говорится в сообщении.

Новосибирец признал вину в содеянном. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Новосибирске мужчина угнал машину, пока хозяйка парилась в бане.