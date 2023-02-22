Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Жителя Новосибирска осудили за ложный донос об угоне

Фото Жителя Новосибирска осудили за ложный донос об угоне
Фото Жителя Новосибирска осудили за ложный донос об угоне

Фото: Сиб.фм

Новосибирец заявил об угоне автомобиля, хотя транспорт никто не похищал.

Жителя Новосибирска приговорили к условному сроку за ложное заявление в полицию об угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Заельцовского районного суда.

Новосибирец сообщил, что его машину «Хонда Фит» якобы угнали. Несмотря на то, что в полиции мужчину предупредили об уголовной ответственности за ложные показания, он подал заявление. Вскоре выяснилось, что транспорт не похищали.

«По приговору Колпакову Б. А. назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6месяцев с удержанием 5 % заработной платы в доход государства», — говорится в сообщении.

Новосибирец признал вину в содеянном. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее в Новосибирске мужчина угнал машину, пока хозяйка парилась в бане.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25757
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
21901
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
21682
В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей
15814
В Новосибирске учёные вывели 100 поколений одомашненных серых крыс
13962
Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
12598
Умерла пострадавшая в ДТП на Бали блогер из Новосибирска
12288
Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека