Губернатор Новосибирской области Травников записал поздравление на День защитника Отечества

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Андрей Травников поздравил новосибирцев с Днем защитника Отечества.

Губернатор Новосибирской области записал видеообращение, в котором поздравил жителей региона с 23 февраля. Его он выложил в своем тг-канале.



"Уважаемые новосибирцы, примите искренние поздравления с самым мужественным праздником нашей страны — Днем защитника Отечества", — говорится в видеообращении.



Он отметил, что в настоящее время, самые главные герои те, кто обороняет нашу страну от внешних угроз.



Губернатор пожелал сибирского здоровья, крепости духа и веры в себя и родину.



Напомним, появились новые открытки и поздравления с 23 февраля.