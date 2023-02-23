Губернатор Новосибирской области Травников записал поздравление на День защитника Отечества

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм
Андрей Травников поздравил новосибирцев с Днем защитника Отечества.
Губернатор Новосибирской области записал видеообращение, в котором поздравил жителей региона с 23 февраля. Его он выложил в своем тг-канале.
"Уважаемые новосибирцы, примите искренние поздравления с самым мужественным праздником нашей страны — Днем защитника Отечества", — говорится в видеообращении.
Он отметил, что в настоящее время, самые главные герои те, кто обороняет нашу страну от внешних угроз.
Губернатор пожелал сибирского здоровья, крепости духа и веры в себя и родину.
Напомним, появились новые открытки и поздравления с 23 февраля.
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