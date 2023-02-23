Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места
Взрыв газа в пятиэтажке Новосибирска
Будущее Российской науки
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Губернатор Новосибирской области Травников записал поздравление на День защитника Отечества

Фото Губернатор Новосибирской области Травников записал поздравление на День защитника Отечества
Фото Губернатор Новосибирской области Травников записал поздравление на День защитника Отечества

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Андрей Травников поздравил новосибирцев с Днем защитника Отечества.

Губернатор Новосибирской области записал видеообращение, в котором поздравил жителей региона с 23 февраля. Его он выложил в своем тг-канале.

"Уважаемые новосибирцы, примите искренние поздравления с самым мужественным праздником нашей страны — Днем защитника Отечества", — говорится в видеообращении.

Он отметил, что в настоящее время, самые главные герои те, кто обороняет нашу страну от внешних угроз.

Губернатор пожелал сибирского здоровья, крепости духа и веры в себя и родину.

Напомним, появились новые открытки и поздравления с 23 февраля.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25987
В Новосибирске банда "Ашановских" заставила школьника платить 100 рублей в день
22233
Выступление Путина 21 февраля 2023 года: где и когда смотреть трансляцию
21932
В Новосибирске группировка «Ашановских» подростков терроризирует местных жителей
14163
Собственник IKEA и «Мега» хочет продать магазин в Новосибирске и избавиться от всей недвижимости в России
13885
Умерла пострадавшая в ДТП на Бали блогер из Новосибирска
12415
Нейросеть Midjourney воссоздала Новосибирск в образе человека
12197
ГК «ВИС» прокомментировала пожар на стройке четвёртого моста в Новосибирске