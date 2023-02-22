День защитника Отечества 2023: новые открытки и поздравления с 23 февраля

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В нынешнем году мужской праздник в нашей стране ощущается по-особому в силу очевидных причин. Как никогда ранее высоко ценится сила и смелость людей, несущих ратную службу. Поздравить их нужно тоже по-особому трепетно и торжественно. Облегчая ваш выбор, подготовили подборку открыток и поздравлений к этому государственному празднику.

Товарищи мужчины! Сегодня поздравления звучат именно для вас и в них мы хотим вложить все наши самые добрые чувства и пожелания! Пусть ваша жизнь будет заполнена радостными моментами, о которых потом будет приятно вспомнить! Пусть всё приносит вам положительные эмоции: работа, общение, друзья, семья и вообще жизнь! А праздничное настроение, которое мы вам дарим, пусть согреет остаток зимы! С праздником вас, уважаемые, с Днём защитника Отечества!

Сердечно поздравляем с доблестным, героическим праздником 23 февраля — Днём защитника родного Отечества! Позвольте от всей души поблагодарить вас за безграничное мужество, доблестный ежеминутный подвиг тяжёлого ратного труда, за благородное терпение и стойкость и выразить искренние пожелания мирной, тёплой и душевной атмосферы в кругу близких людей!

С Днём защитника Отечества! Желаю побольше сил, выдержки, отваги. Желаю всегда стремиться к лучшему, идти только вперёд и любые вершины с лёгкостью суметь покорить. Пусть намеченные планы претворяются в реальность. Желаю уверенности в будущем, стабильности и достатка в доме. Пусть рядом будут верные друзья, которые поддержат в любую сложную минуту.

Поздравляю от души с 23 февраля! Прежде всего желаю крепкого здоровья, чтоб оно никогда не подводило. Желаю мужества, решительности, никогда не пасовать перед трудностями и любые ситуации держать под контролем! Пусть все задумки осуществятся, как тебе захочется, а все мечты непременно станут реальностью!

Поздравляю тебя с Днём защитника Отечества! Будь всегда уверен в себе, ни перед чем не отступай и непременно верь в себя! Будь энергичным, предприимчивым и жизнерадостным! Пусть твой настрой всегда будет позитивным! Конечно же, не забывай про юмор, улыбки и радуйся счастливым мгновениям! И пусть всё будет великолепно!

Сердечно поздравляю тебя с 23 февраля! Богатырского тебе здоровья и сил, чтобы оставаться такой же надежной опорой и защитой для своей семьи! Желаю достигать поставленных целей с легкостью, покорять все намеченные вершины. Пусть будет всегда хорошее настроение и спокойствие в душе!

Защитники Отечества! Вас поздравляем!

Вам силы и мужества в праздник желаем!

Пусть крепко вас любят, пусть вами гордятся,

Пусть ваши желанья исполнить стремятся!

Защитникам Отечества все наши поздравленья!

За доблесть и за мужество примите восхищенье.

Пусть воля будет твёрдою, а мускулы — стальными!

Пусть мысли будут чистыми, сердца же — золотыми!

Защитники Отечества вы наши!

Нет в мире вас сильней, отважней, краше.

Мы вас в мужской ваш праздник поздравляем!

Быть вам супергероями желаем!

Чтоб по плечу любое дело было,

На планы все чтоб вам хватало силы,

Чтоб барышни смотрели, умилялись,

Гордились вами и навек влюблялись!

С Днём защитника Отечества! Ура!

Вам цветы и поздравления с утра,

Вам почёт и уважение от нас,

Пусть на всё хватает мужества у вас.

Пусть на всё хватает время, денег, сил,

Чтобы каждый бы из вас счастливым был,

Чтобы каждый, словно солнце, нам сиял

И любые бы вершины покорял!

Мужчины, защитники, наши герои,

Пусть ветер февральский за окнами воет,

Нам с вами не страшен, ни ветер, ни тучи,

Ведь каждый из вас самый сильный и лучший!

Пусть сбудутся планы, что вы начертали,

Пусть ждут вас победы, награды, медали,

Любви вам, здоровья, успехов побольше,

Блистайте поярче, живите подольше!