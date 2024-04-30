В Новосибирске заметили еще один дорожный указатель с ошибкой

В Новосибирске установлен еще один дорожный знак с ошибкой.

Ранее в телеграм-канале «АСТ-54 Black» был опубликован пост, в котором неизвестный пожаловался на дорожный указатель.

Дело в том, что название села Гусиный Брод в Новосибирской области написали с двумя «н», что является ошибкой.

Позже в этом же телеграм-канале житель регионального центра заметил еще один знак с ошибкой — улица Толмачевская была написана без «к».

Как и в первый раз, часть пользователей отреагировали на ошибку негативно, другие же отнеслись к ситуации с юмором.

Напомним, что в Новосибирске заметили закаляющегося мужчину на детской площадке.