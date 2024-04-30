сегодня
01 мая, 01:01
пробки
0/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 91.77 | eur 98.02
сегодня
01 мая, 01:01
пробки
0/10
погода
-1°C
курсы валют
usd 91.77 | eur 98.02
вчера 23:45
общество

В Новосибирске заметили еще один дорожный указатель с ошибкой

Фото: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В Новосибирске установлен еще один дорожный знак с ошибкой.

Ранее в телеграм-канале «АСТ-54 Black» был опубликован пост, в котором неизвестный пожаловался на дорожный указатель.

Дело в том, что название села Гусиный Брод в Новосибирской области написали с двумя «н», что является ошибкой.

Позже в этом же телеграм-канале житель регионального центра заметил еще один знак с ошибкой — улица Толмачевская была написана без «к».

Как и в первый раз, часть пользователей отреагировали на ошибку негативно, другие же отнеслись к ситуации с юмором.

Напомним, что в Новосибирске заметили закаляющегося мужчину на детской площадке.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в