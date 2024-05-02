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общество

В Новосибирске обнаружили склад мертвых собак в мусорных мешках

Фото: ACT-54

Мертвых собак в мусорных мешках нашли около дороги в Новосибирской области.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” сообщили, что в Новосибирской области у обочины на повороте к СНТ “Приборостроитель” было обнаружено 9 мусорных мешков, в которых лежали тела мертвых собак.

Как сообщил автор поста, в каждом отдельном мешке были три взрослые собаки и шесть щенков. Также уточнили, что насильственных признаков на теле животных не было обнаружено. У каждой из них был ошейник на шее.

“Нами было принято решение похоронить их, съездили за лопатами и закопали”, — написал автор.

Напомним, что жители Новосибирской области пожаловались на незаконный скотомогильник.

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Валерия Митрохина
Журналист

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