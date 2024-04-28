«Ехали вдвоём»: в Новосибирске стали известны подробности ДТП с девочкой на электросамокате

В социальных сетях появилось видео ДТП с кроссовером и электросамокатом, которое произошло в Новосибирске.

О ДТП 27 апреля сообщили автоинспекторы. Оно произошло около дома №9 на улице Красный проспект около 19.30. С места происшествия была госпитализирована 14-летняя школьница.

33-летний водитель Mitsubishi Outlander оставался на месте и не покидал место происшествия. Автоинспекторам предстояло установить виновника этого ДТП.

Сегодня, 28 апреля, очевидец предоставил видео с регистратора, которое разместили в телеграмм-канале «АСТ-54 Black». На нём видно, что водитель поворачивал налево на красный сигнал светофора.

«Водитель кроссовера сбил молодых парня и девушку, которые ехали на одном электросамокате по пешеходному переходу,

- отмечает очевидец. — Неизвестно, насколько серьёзные травмы получили любители совместной поездки».

Уже в ГИБДД добавили, что девочка была госпитализирована. В Госавтоинспекции постоянно напоминают, что на электросамокатах нельзя ездить вдвоём.