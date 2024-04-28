В центре Новосибирска водитель внедорожника сбил 14 летнюю девочку на электросамокате

Дорожное происшествие на Красном проспекте в Новосибирске случилось вечером 27 апреля.

Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП около дома №9 на улице Красный проспект произошло около 19.30. 33-летний водитель Mitsubishi Outlander поворачивал налево. В это время 14-летняя девочка-подросток пересекала магистраль перпендикулярно на электросамокате.

«Девочка была доставлена в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте ДТП работал наряд ДПС, устанавливал все обстоятельства происшествия,

- сообщили в ГИБДД Новосибирска. – Госавтоинспекция города Новосибирска напоминает, что согласно пункту 24.8 ПДД РФ велосипедистам и лицам использующим для передвижения средства индивидуальной мобильности запрещается перевозить пассажиров, если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией велосипеда или средства индивидуальной мобильности, а также пересекать дорогу по пешеходным переходам не спешившись».

Тем не менее, многие поклонники электросамокатов продолжают выезжать на перекрёстки прямо на самокатах. При этом многие подростки едут на СИМ по двое: пока ограничений по нагрузке не введены.

Напомним, вчера вечером жертвой ДТП стала ещё одна 11-летняя девочка – ребёнок пострадал в Кировском районе из-за столкновения китайского и корейского автомобилей.