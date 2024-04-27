В результате ДТП в Новосибирске пострадала 11-летняя девочка

В Кировском районе Новосибирска произошла авария с участием китайского и корейского автомобилей.

В результате пострадала 11-летняя девочка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирска.

Инцидент случился в 17:20 на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Ватутина. По предварительной информации, 40-летний водитель Great Wall, двигаясь по Немировича-Данченко, совершил поворот на улицу Ватутина, не уступив дорогу встречному автомобилю Kia Soul.

В результате столкновения пострадала 11-летняя девочка, находившаяся в салоне автомобиля Great Wall. Пострадавшая была госпитализирована, но характер ее полученных травм не уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Они выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске заметили переполненную цыганами «Газель».