В Новосибирске опубликовали лунный календарь на май-2024

Стал известен лунный календарь на май-2024.

По данным портала “АиФ-Новосибирск”, чтобы урожай был богатый в этом году, специалисты предлагают ориентироваться на период смены фаз Луны.

Так, в мае лучше всего высаживать урожай в следующие периоды:

томаты и огурцы – 12, 13, 14, 25, 31 мая;

перцы – 12, 13, 25, 31 мая;

зеленый лук, севок – 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 мая;

репчатый лук, чеснок, хрен – 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 мая;

капуста, спаржа – 12, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 31 мая;

баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква – 12, 13, 14, 25, 31 мая;

картофель, топинамбур – 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 мая;

клубника, земляника – 10, 11, 31 мая;

горох, бобы, фасоль – 10, 11, 27 мая;

редис, редька, дайкон – 12, 13, 17, 18, 27, 31 мая;

морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) – 12, 13, 17, 18, 21 мая.

Напомним, что новосибирский агроном рассказала, когда сажать картошку, лук и чем обрабатывать землю.