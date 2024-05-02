В Новосибирске опубликовали лунный календарь на май-2024

Стал известен лунный календарь на май-2024.
По данным портала “АиФ-Новосибирск”, чтобы урожай был богатый в этом году, специалисты предлагают ориентироваться на период смены фаз Луны.
Так, в мае лучше всего высаживать урожай в следующие периоды:
томаты и огурцы – 12, 13, 14, 25, 31 мая;
перцы – 12, 13, 25, 31 мая;
зеленый лук, севок – 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 мая;
репчатый лук, чеснок, хрен – 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 мая;
капуста, спаржа – 12, 13, 14, 21, 22, 23, 27, 31 мая;
баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква – 12, 13, 14, 25, 31 мая;
картофель, топинамбур – 12, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27 мая;
клубника, земляника – 10, 11, 31 мая;
горох, бобы, фасоль – 10, 11, 27 мая;
редис, редька, дайкон – 12, 13, 17, 18, 27, 31 мая;
морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) – 12, 13, 17, 18, 21 мая.
Напомним, что новосибирский агроном рассказала, когда сажать картошку, лук и чем обрабатывать землю.