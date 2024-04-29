Новосибирский агроном рассказала, когда сажать картошку, лук и чем обрабатывать землю

Стало известно, какие дачные работы нужно сделать в мае.

Как рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина порталу АиФ-Новосибирск, для начала следует закрыть щели и трещины на грядках, которые были перекопаны с осени.

Также следует обработать кусты и деревья бордоской смесью, после чего нужно обработать смородину, вишню, сливу и яблоню.

По словам агронома, в конце апреля или начале мая уже можно высадить лук, а в середине мая, с 15 по 25 число, стоит высадить и картофель.

Начало мая также можно начать с высадки петрушки с морковью.

“Нужно будет только хорошо прикатать, притоптать, чтобы семена не раздувались ветром”, – рассказала Людмила.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что агроном Микулов спрогнозировал богатый урожай ягод в 2024 году.