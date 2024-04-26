Агроном Микулов спрогнозировал богатый урожай ягод в 2024 году

По его мнению, сбор лесных ягод может начаться на две недели раньше обычного.

Главный агроном Российского государственного аграрного университета МСХА им. К. А. Тимирязева Владимир Микулов рассказал в беседе с Pravda.Ru, что сбор лесных ягод может начаться на две недели раньше обычного. По его словам, поспособствует этому теплая погода.

«Если такая погода сохранится, то, конечно, это будет раньше дней на 10, недели на две, если не будет возвратных холодов. Заморозки у нас в средней полосе возможны до конца первой декады июня», — дал прогноз эксперт.

Огородники могут рассчитывать и на урожай других ягод, считает Микулов. Однако делать прогноз на период созревания черники агроном пока не берется.

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