Новосибирский агроном Шубина рассказала о правильной посадке огурцов

Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина дала советы новосибирцам, желающим посадить на даче огурцы.

На рассаду семена сеют в промежутке между 15 апреля и 10 мая. Переместить всходы в теплицу можно после 15 числа третьего весеннего месяца.

Почва должна быть очень рыхлой, ведь у огурцов уязвимые корни.

«Берем грунт для перцев, баклажанов и туда еще добавляем рыхлящие вещества. Это может быть перлит, вермикулит, это может быть некислый торф, перепревшие опилки 5–10-летней давности», — говорит Шубина.

Рассаду нужно обязательно подсвечивать, можно подкормить гуматами.

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