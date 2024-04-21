Новосибирский агроном Шубина дала рекомендации по посеву моркови и свеклы

Чтобы получить хороший урожай овощей, нужно правильно выбрать время их посадки — агроном Людмила Шубина рассказала новосибирцам о сроках посева морковки и свеклы.

Для посадки моркови нужно, чтобы земля просохла и на глубине десяти см прогрелась до девяти градусов. Самый оптимальный срок — третья декада апреля.

Со свеклой же спешить не нужно. Чтобы корнеплод был крупным — для удобного приготовления заготовок на зиму — можно сеять семена в первых числах мая. Чтобы плоды были средними, работу нужно провести с 10 по 20 мая.

Согласно лунному календарю, самые удачные дни для посева — 21, 24, 25, 29, 30 апреля и 10, 11, 12, 13, 17, 18 мая.

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