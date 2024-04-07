Новосибирский агроном рассказала об уходе за рассадой

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина поделилась с изданием «АиФ-Новосибирск» важными советами по уходу за рассадой.

Она подчеркнула, что основной секрет успеха в этом деле – строгое соблюдение всех правил. Людмила отметила, что опытные дачники знают, что рассаду нужно высаживать своевременно, соблюдая сроки, указанные для каждого растения. Например, если по инструкции огурцы следует высаживать через 30 дней, то именно так и нужно делать, не допуская задержек.

Агроном также подчеркнула важность выбора качественных почвогрунтов и уделения внимания сортовому разнообразию. Она подчеркнула, что их институт постоянно проводит сортоиспытания и развивает семеноводство, чтобы обеспечить выращивание высококачественной рассады.

Людмила Шубина заверила, что их команда не скрывает своих методов, а делится агротехническими знаниями с садоводами и дачниками, что в конечном итоге приводит к хорошим урожаям и довольным клиентам.

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